Минобороны: российские ПВО сбили 10 украинских беспилотников

Также российские ПВО перехватили три крылатые ракеты Storm Shadows и один снаряд РСЗО HIMARS.

Российские средства ПВО за сутки сбили 10 украинских беспилотников. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Беспилотники были обнаружены в районах населенных пунктов Житловка, Новокраснянка, Новодружеск (ЛНР), Володино (ДНР), Любимовка (Запорожская область) и Константиновка (Херсонская область). Также российские ПВО перехватили три крылатые ракеты Storm Shadows и один снаряд РСЗО HIMARS.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска уничтожили более ста солдат ВСУ на Краснолиманском направлении.

Фото: Минобороны России