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Минобороны: российские ПВО сбили 10 украинских беспилотников
Сегодня, 14:47
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Минобороны: российские ПВО сбили 10 украинских беспилотников

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Также российские ПВО перехватили три крылатые ракеты Storm Shadows и один снаряд РСЗО HIMARS.

Российские средства ПВО за сутки сбили 10 украинских беспилотников. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Беспилотники были обнаружены в районах населенных пунктов Житловка, Новокраснянка, Новодружеск (ЛНР), Володино (ДНР), Любимовка (Запорожская область) и Константиновка (Херсонская область). Также российские ПВО перехватили три крылатые ракеты Storm Shadows и один снаряд РСЗО HIMARS.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска уничтожили более ста солдат ВСУ на Краснолиманском направлении.

Фото: Минобороны России

Теги: беспилотники, игорь конашенков, минобороны россии, пво
Категории: Лента новостей, Новости России,

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