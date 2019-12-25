Минобороны: российские войска уничтожили более ста солдат ВСУ на Краснолиманском направлении

Всего за сутки уничтожены два танка, пять боевых бронированных машин и три пикапа.

Вооруженные силы России уничтожили более ста украинских солдат на Краснолиманском направлении. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Подразделения группировки войск "Центр" отразили три атаки ВСУ в районах населенных пунктов Червоная Диброва и Кармазиновка (ЛНР). В районе населенного пункта Терны была пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы. Всего за сутки уничтожены два танка, пять боевых бронированных машин и три пикапа.

Ранее Минобороны показало кадры работы разведчиков ЗВО на Купянском направлении.

Фото: Минобороны России