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Минобороны показало кадры работы разведчиков ЗВО на Купянском направлении

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Российские войска поразили со второго выстрела склад с боеприпасами противника.

Минобороны показало видео работы разведчиков ЗВО на Купянском направлении в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах группа разведчиков выдвигается по болотистой местности для скрытного занятия позиции и наведения огня артиллерии. Координаты опорного пункта украинских войск были переданы от расчета БПЛА. Российские войска поразили со второго выстрела склад с боеприпасами противника.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские ПВО сбили восемь украинских беспилотников.

Видео: Минобороны России

Теги: боевая работа, купянское направление, минобороны россии, разведчики
Категории: Лента новостей, Новости России,

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