Минобороны показало кадры работы разведчиков ЗВО на Купянском направлении

Минобороны показало видео работы разведчиков ЗВО на Купянском направлении в рамках выполнения задач спецоперации.
На опубликованных кадрах группа разведчиков выдвигается по болотистой местности для скрытного занятия позиции и наведения огня артиллерии. Координаты опорного пункта украинских войск были переданы от расчета БПЛА. Российские войска поразили со второго выстрела склад с боеприпасами противника.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские ПВО сбили восемь украинских беспилотников.
Видео: Минобороны России
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