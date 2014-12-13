Минобороны показало кадры работы разведчиков ЗВО на Купянском направлении

Российские войска поразили со второго выстрела склад с боеприпасами противника.

Минобороны показало видео работы разведчиков ЗВО на Купянском направлении в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах группа разведчиков выдвигается по болотистой местности для скрытного занятия позиции и наведения огня артиллерии. Координаты опорного пункта украинских войск были переданы от расчета БПЛА. Российские войска поразили со второго выстрела склад с боеприпасами противника.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские ПВО сбили восемь украинских беспилотников.

Видео: Минобороны России