Минобороны: российские ПВО сбили восемь украинских беспилотников

Также российские ПВО перехватили пять управляемых ракет ЗРК С-200.

Российские средства ПВО за сутки сбили восемь украинских беспилотников. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Беспилотники были обнаружены в районах населенных пунктов Хлеборобное (Запорожская область), Горловка, Марьинка (ДНР), Новокраснянка и Сватово (ЛНР). Также российские ПВО перехватили пять управляемых ракет ЗРК С-200.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска отразили атаки ВСУ на Южно-Донецком направлении.

Видео: Минобороны России