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Минобороны: российские войска отразили атаки ВСУ на Южно-Донецком направлении

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Атаки войск противника были отражены в районах населенных пунктов Ровнополь и Работино.

Вооруженные силы России отразили атаки украинских войск на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Атаки войск противника были отражены в районах населенных пунктов Ровнополь (ДНР) и Работино (Запорожская область). Также Конашенков сообщил, что в районе населенного пункта Приютное (Запорожская область) была пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.

Ранее пленный рассказал о потерях ВСУ из-за украинских командиров.

Видео: Минобороны России

Теги: атаки, вооруженные силы россии, вооруженные силы украины, игорь конашенков, минобороны россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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