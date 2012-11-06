Минобороны: российские войска отразили атаки ВСУ на Южно-Донецком направлении

Атаки войск противника были отражены в районах населенных пунктов Ровнополь и Работино.

Вооруженные силы России отразили атаки украинских войск на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Атаки войск противника были отражены в районах населенных пунктов Ровнополь (ДНР) и Работино (Запорожская область). Также Конашенков сообщил, что в районе населенного пункта Приютное (Запорожская область) была пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.

Ранее пленный рассказал о потерях ВСУ из-за украинских командиров.

Видео: Минобороны России