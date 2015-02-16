Пленный рассказал о потерях ВСУ из-за украинских командиров

Он подчеркнул, что украинские командиры постоянно чего-то недоговаривают.

Пленный Данила Стрельцов рассказал о потерях украинских войск из-за командиров. Об этом он заявил в распространенном Минобороны видео.

По словам Стрельцова, он не знал лично командира роты и редко видел его. Он подчеркнул, что украинские командиры постоянно чего-то недоговаривают. Также пленный добавил, что имеющиеся карты не отражают обстановку на тот момент, когда солдат ВСУ посылают на боевые задания.

Ранее в Минобороны сообщили, что Су-34 ВКС РФ ударил по батальону украинских военных на Купянском направлении.

Видео: Минобороны России