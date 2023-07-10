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Минобороны: Су-34 ВКС РФ ударил по батальону украинских военных на Купянском направлении

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Удар по скоплению живой силы и военной технике противника был нанесен в районе населенного пункта Митрофановка.

Бомбардировщик Су-34 ВКС России ударил по батальону украинских военных на Купянском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центр группировки войск "Запад" Сергей Зыбинский. Его слова приводит Минобороны РФ.

Удар по скоплению живой силы и военной технике противника был нанесен в районе населенного пункта Митрофановка. Кроме того, российские войска поразили пункты временной дислокации подразделений механизированного батальон ВСУ.

Ранее Минобороны заявило о попытке ВСУ ударить по трем регионам России ракетами С-200.

Видео: Минобороны России

Теги: бомбардировщик, купянское направление, минобороны россии, су-34
Категории: Лента новостей, Новости России,

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