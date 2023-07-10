Минобороны: Су-34 ВКС РФ ударил по батальону украинских военных на Купянском направлении

Удар по скоплению живой силы и военной технике противника был нанесен в районе населенного пункта Митрофановка.

Бомбардировщик Су-34 ВКС России ударил по батальону украинских военных на Купянском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центр группировки войск "Запад" Сергей Зыбинский. Его слова приводит Минобороны РФ.

Удар по скоплению живой силы и военной технике противника был нанесен в районе населенного пункта Митрофановка. Кроме того, российские войска поразили пункты временной дислокации подразделений механизированного батальон ВСУ.

Ранее Минобороны заявило о попытке ВСУ ударить по трем регионам России ракетами С-200.

Видео: Минобороны России