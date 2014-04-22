Минобороны заявило о попытке ВСУ ударить по трем регионам России ракетами С-200

Средства ПВО и РЭБ сбили четыре ракеты С-200.

Вооруженные силы Украины предприняли безуспешную попытку ударить по трем регионам России ракетами С-200. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Командующий объединенной группировкой войск Валерий Герасимов заслушал доклад начальника Главного штаба ВКС России Виктора Афзалова об уничтоженных ракетах, которые были направлены в сторону Крыма, Ростовской и Калужской областей. Средства ПВО и РЭБ сбили четыре ракеты С-200. Жертв и разрушений нет.

Герасимов поставил задачу начальнику Главного разведывательного управления и должностным лицам командного пункта объединенной группировки организовать работу по выявлению мест хранения ракет С-200.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы танков Т-80БВ.

Видео: Минобороны России