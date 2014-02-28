Минобороны показало кадры боевой работы танков Т-80БВ

Танкисты ЗВО отрабатывают удары по опорному пункту украинских боевиков.

Минобороны показало видео боевой работы танков Т-80БВ в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах танкисты ЗВО отрабатывают удары по опорному пункту украинских боевиков. Экипажи Т-80БВ выдвинулись на передний край обороны противника. В военном ведомстве отметили, что в опорном пункте противника находились около 50 националистов.

Ранее в Минобороны сообщили, что экипаж Ка-52 поразил украинский бронетранспортер в движении.

Видео: Минобороны России