Боевые действия велись на Купянском направлении.

Минобороны показало кадры боевой работы РСЗО "Ураган" в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах российские артиллеристы наносят удар по скоплению техники и живой силы украинских войск. Боевые действия велись на Купянском направлении. Данные о систематическом передвижении групп боевиков и военной техники передала воздушная разведка.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге прошли проверки среди мигрантов в поисках уклонистов.

Видео: Минобороны России