В Мурино пенсионерка наткнулась на общем балконе на труп под окровавленной простынёй

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

В Мурино пенсионерка нашла труп на общем балконе. Подробности происшествия стали известны Piter.tv.

Вечером 1 мая в полицию позвонила 68-летняя женщина. Она рассказала, что наткнулась на труп на общем балконе дома № 22 по Воронцовскому бульвару. Тело укрывала окровавленная простыня.

Правоохранители под простынёй обнаружили неизвестного мужчину. На теле виднелось множество колото-резаных травм, голова была проломлена. Через непродолжительное время у того же дома был задержан подозреваемый – 42-летний неоднократно судимый гражданин.

По предварительным данным, с погибшим они вместе выпивали. Во время пьяной ссоры подозреваемый несколько раз ударил приятеля молотком по голове, добил ножом, а затем перетащил тело на общий балкон и прикрыл простынёй.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

Ранее на Piter.tv: Установлена причастность ранее задержанного члена группировки из 90-х годов к убийству на улице Димитрова.

Фото: Piter.TV (создано с помощью Kandinsky 3.0)