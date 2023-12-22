В Мурино пенсионерка наткнулась на общем балконе на труп под окровавленной простынёй

В Мурино пенсионерка нашла труп на общем балконе. Подробности происшествия стали известны Piter.tv.
Вечером 1 мая в полицию позвонила 68-летняя женщина. Она рассказала, что наткнулась на труп на общем балконе дома № 22 по Воронцовскому бульвару. Тело укрывала окровавленная простыня.
Правоохранители под простынёй обнаружили неизвестного мужчину. На теле виднелось множество колото-резаных травм, голова была проломлена. Через непродолжительное время у того же дома был задержан подозреваемый – 42-летний неоднократно судимый гражданин.
По предварительным данным, с погибшим они вместе выпивали. Во время пьяной ссоры подозреваемый несколько раз ударил приятеля молотком по голове, добил ножом, а затем перетащил тело на общий балкон и прикрыл простынёй.
Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.
Ранее на Piter.tv: Установлена причастность ранее задержанного члена группировки из 90-х годов к убийству на улице Димитрова.
Фото: Piter.TV (создано с помощью Kandinsky 3.0)
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