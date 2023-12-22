Подросток получил разрыв селезёнки во время первенства Санкт-Петербурга по футболу

Он госпитализирован в больницу.

Юный спортсмен получил тяжелые травмы на соревнованиях в Красногвардейском районе Петербурга. Подробности инцидента стали известны Piter.tv.

По предварительной информации, 13-летний петербуржец 1 мая днём попал в больницу с тупой травмой живота, разрывом селезёнки и ушибом грудной клетки. Он был госпитализирован в тяжёлом состоянии.

Как выяснилось, мальчик упал по неосторожности во время первенства Санкт-Петербурга по футболу.

Ранее на Богатырском проспекте из-за резкого торможения автобуса пострадал младенец.

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