Она передала мошеннику порядка 500 тысяч рублей и около 9 тысяч долларов.

В Архангельске полицейские вернули пенсионерке деньги, похищенные аферистами. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Архангельскoй oбласти.

По данным следствия, 81-летняя местная жительница стала жертвой дистанционных мошенников. Те сообщили пенсионерке, что ее родственник якобы попал в ДТП и нуждается в финансовой помощи. Она передала приехавшему к нему мужчине порядка 500 тысяч рублей и около 9 тысяч долларов.

Личность курьера была установлена полицейскими. Им оказался 28-летний безработный уроженец Шенкурского района, у которого в ходе личного досмотра изъяли похищенные деньги и вернули их пенсионерке. Также была установлена причастность злоумышленника еще к трем аналогичным преступлениям. Возбуждено уголовное дело. Фигурант заключён по стражу.

Ранее мы сообщали, что в Москве возбуждено уголовное дело по факту призывов к пропаганде терроризма.

Видео: УМВД России по Архангельскoй oбласти