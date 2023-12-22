Сейчас в Доходном доме расположен ТК "Владимирский пассаж".

Фасад Доходного дома барона фон Бессера отреставрируют. Работы выполнят до 26 сентября 2024 года. ГАТИ выдала ордер для обеспечения работ на объекте. Об этом сообщили в пресс-службе инспекции.

Специалисты займутся восточным фасадом здания, обращенного на Владимирскую площадь. Сейчас в Доходном доме расположен ТК "Владимирский пассаж".

Иван Викторович фон Бессер занимал высокий государственный пост. Он был действительным статским советником Канцелярии Его Императорского Величества Николая I. Иван Викторович фон Бессер купил дом на Владимирском проспекте, 19, в 1894 году. Барон занялся преображением объекта. Архитектором проекта стал Карл Аллан Шульман, который работал в стиле северного модерна.

В наше время в здании появился второй этаж, изменилась композиция фасада. Кроме того, обновился и интерьер холла.

Ранее мы писали, что реставрацию невского фасада Петропавловской крепости могут завершить позже сроков.

Фото: Telegram / ГАТИ|Правительство Санкт-Петербурга