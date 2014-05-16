Суд вынес приговор украинским боевикам, которые вторглись в Курскую область

Их приговорили к лишению свободы на сроки от 15-ти до 16 лет.

Второй Западный окружной военный суд вынес приговор четырем украинским боевикам, которые вторглись в Курскую область. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

Командира отделения и трех стрелков ВСУ признали виновными по статье "совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий". Отмечается, что в сентябре 2024 года украинские боевики пересекли границу РФ в Суджанском районе Курской области для усиления организованных там позиций и осуществления террористической деятельности. Их задержали российские военнослужащие.

До вынесения приговора боевики ВСУ содержались под стражей. Их приговорили к лишению свободы на сроки от 15-ти до 16 лет. Первые три года виновные проведут в тюрьме, остальную часть наказания – в исправительной колонии строгого режима.

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Видео: Генпрокуратура России