Ротвейлера пришлось ликвидировать, виновник ситуации проведет 4,5 года в колонии особого режима.

В Тайшете осужден мужчина, натравивший собаку на малолетнего ребенка. Соответствующее заявление в социальных сетях сделали сотрудники пресс-службы Следственного комитета по Иркутской области. Специалисты пояснили, что суд счел доказательства государственного обвинения достаточными для вынесения приговора местному жителю. Фигурант расследования признан виновным по пунктам "б" и "з" части 2 статьи 111 УК РФ. Речь идет об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека, совершенное в отношении малолетнего с применением предметов, используемых в качестве оружия.

Надзорные органы установили, что 2 мая 2024 года 35-летняя местная жительница с полуторагодовалой дочерью, находясь в гостях у своего знакомого в доме по улице Пионерской в городе Тайшете, распивала с ним спиртные напитки. Между сторонами возникла бытовая ссора, которая переросла в драку. Потерпевшая вывела дочь на веранду дома и стала вызывать такси. Однако ее знакомый спустил своего ротвейлера с цепи и натравил на ребенка, а сам продолжил избивать мать.

Женщина вырвалась, схватила дочь и побежала в подъехавшее такси, на котором доставила пострадавшую в больницу. Ребенок был госпитализирован с множественными рвано-укушенными ранами лица и шеи. пресс-служба СК РФ по региону



В ходе следственных действий агрессивнаую собаку ликвидировали. Подозреваемого задержали и отправили под стражу. Теперь по решению суда мужчина будет отбывать 4,5 года в исправительной колонии особого режима.

В Ульяновской области пресечено производство и сбыт продукции на основе метилового спирта.

Фото и видео: Telegram / Следком38