В Ульяновской области пресечено производство и сбыт продукции на основе метилового спирта

Ирина Волк рассказала о изъятии в регионе 5500 литров опасной алкогольной продукции.

Российские правоохранительные органы при силовой поддержке Росгвардии пресекли работу нелегального цеха по изготовлению незамерзающей жидкости расположенного на территории Ульяновской области. Соответствующее заявление в социальных сетях сделала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Она пояснила, что по подозрению в совершении преступления задержаны трое местных жителей. Согласно предварительным сведениям, злоумышленники организовали производство в промышленной зоне Заволжского района. Готовую продукцию фигуранты расследования реализовывали в различных торговых точках.

Пойман предполагаемый организатор и двое его сообщников. Во время обысков оперативники изъяли у подозреваемых 5500 литров готовой продукции, этикетки и пробки. Лабораторная экспертиза показала, что в состав разливаемой злоумышленниками жидкости входил метиловый спирт в концентрации, опасной для жизни и здоровья потребителей. В одной бутылке содержалось от 20 до 50 процентов метилового спирта.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ. пресс-служба МВД РФ

В текущий момент двое фигурантов расследования находятся на свободе под подпиской о невыезде, а еще один участник преступной схемы получил запрет определенных действий.

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Фото и видео: МВД медиа