SHOT: ВСУ готовят масштабное наступление на Брянскую область

По информации источника, целью наступления может быть попытка перехватить повестку переговоров России и США

Украинские войска готовят масштабное наступление на Брянскую область. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

По информации источника, целью наступления может быть попытка перехватить повестку переговоров России и США. В 50 км от границы с регионом наблюдается скопление техники и нескольких тысяч военных. Также сообщается о частичной эвакуации населения в Сумской области.

Ранее мы сообщали, что экипаж танка Т-72Б3 уничтожил блиндаж с пехотой ВСУ в Запорожской области.

Фото: pxhere.com