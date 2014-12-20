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SHOT: ВСУ готовят масштабное наступление на Брянскую область
Сегодня, 10:21
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SHOT: ВСУ готовят масштабное наступление на Брянскую область

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По информации источника, целью наступления может быть попытка перехватить повестку переговоров России и США

Украинские войска  готовят масштабное наступление на Брянскую область. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

По информации источника, целью наступления может быть попытка перехватить повестку переговоров России и США. В 50 км от границы с регионом наблюдается скопление техники и нескольких тысяч военных. Также сообщается о частичной эвакуации населения в Сумской области.

Ранее мы сообщали, что экипаж танка Т-72Б3 уничтожил блиндаж с пехотой ВСУ в Запорожской области.

Фото: pxhere.com

Теги: брянская область, вооруженные силы украины, наступление
Категории: Лента новостей, Новости России,

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