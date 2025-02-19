Задача выполнена на ореховском направлении силами "Днепра".

Российские танкисты уничтожили блиндаж с пехотой Вооруженных сил Украины, размещенный противником на ореховском направлении. Вместе с конструкцией погиб личный состав армии киевского режима. Соответствующее заявление через социальные сети сделали сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. В профильном ведомстве уточнили, что указ командования выполнен силами экипажей Т-72Б3 отдельного танкового батальона от Новороссийского гвардейского горного соединения Воздушно-десантных войск при группировке войск "Днепр" в ходе проведения специальной военной операции на территории Запорожской области.

Средства объективного контроля зафиксировали, как с расстояния около 5 км был поражен укрепленный блиндаж националистов, в котором укрывалось до отделения пехоты ВСУ. После первого выстрела блиндаж разрушился. пресс-служба Минобороны России

Экипажи, действующие в интересах штурмовых подразделений, работают вблизи линии боевого соприкосновения. Специалисты оказывают поддержку, нанося мощные огневые удары по объектам противника. Танкисты практикуют стрельбу как с закрытых огневых позиций по полученным координатам, так и прямой наводкой.

ВС РФ ударили по сосредоточению ВСУ у Боромли Сумской области.



Фото и видео: Минобороны России