Задача выполнена российскими танкистами в ходе СВО.

Вооруженные силы России ударили из оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер" по району сосредоточения живой силы подразделения армии киевского режима, размещенного вблизи населенного пункта Боромля на территории Сумской области. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны через социальные сети. В профильном ведомстве уточнили, что указ командования выполнен в ходе проведения специальной военной операции. Атака совершена по району сосредоточения 27-й РЕАБР (ракетно-артиллерийской бригады) Вооруженных сил Украины. Известно, что противник разместил личный состав в лесополосе.

Об этом сообщили в оборонном ведомстве РФ.

Кадры нанесение удара ОТРК "Искандер" по району сосредоточения 27-й РЕАБР ВСУ, расположенной в лесополосе, в районе н. п. Боромля, Сумского района. пресс-служба Минобороны России

Минобороны показало кадры освобождения Свердликово в Курской области.

Фото и видео: Минобороны России