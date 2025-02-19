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ВС РФ ударили по сосредоточению ВСУ у Боромли Сумской области

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Задача выполнена российскими танкистами в ходе СВО.

Вооруженные силы России ударили из оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер" по району сосредоточения живой силы подразделения армии киевского режима, размещенного вблизи населенного пункта Боромля на территории Сумской области. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны через социальные сети. В профильном ведомстве уточнили, что указ командования выполнен в ходе проведения специальной военной операции. Атака совершена по району сосредоточения 27-й РЕАБР (ракетно-артиллерийской бригады) Вооруженных сил Украины. Известно, что противник разместил личный состав в лесополосе.
Об этом сообщили в оборонном ведомстве РФ.

Кадры нанесение удара ОТРК "Искандер" по району сосредоточения 27-й РЕАБР ВСУ, расположенной в лесополосе, в районе н. п. Боромля, Сумского района.

пресс-служба Минобороны России

Минобороны показало кадры освобождения Свердликово в Курской области.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: бромли, всу, искандер, минобороны, сво, сумская область
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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