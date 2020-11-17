Штурмовики и артиллеристы раскрыли подробности сражений за населенный пункт.

В социальных сетях появились кадры освобождения от армии киевского режима населенного пункта Свердликово в Суджанском районе Курской области российскими штурмовыми подразделениями. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. В профильном ведомстве уточнили, что указ командования выполнен силами двух полков Тульской воздушно-десантной дивизии и Новороссийской десантно-штурмовой дивизии (горной) в ходе проведения специальной военной операции.

В Свердликово обстановка остается сложной. В настоящее время населенный пункт освобожден. Занят частями и подразделениями ВС РФ до самого конца населенного пункта. На данный момент вышли на государственную границу и продолжаем удерживать населенный пункт. командир подразделения с позывным "Мастер"

На кадрах продемонстрировано движение колонны, а также работа артиллерийских орудий, ликвидация бойцов Вооруженных сил Украины с беспилотников, работа дронами-камикадзе по технике противника, а также сбор тел украинских военнослужащих. "Мастер" указал, что на территории населенного пункта армия врага серьезно укрепилась, поэтому выбить его с позиций было сложной задачей. На начальном этапе российские десантники использовали результаты огневого поражения авиацией, артиллерией и БПЛА. Штурмовики захватили северную часть Свердликово, после чего взяли под свой контроль дорогу "Суджа - Рыльск".

Затем представители ВДВ выстретили ожесточенное сопротивление. Военнослужащие проводили разведывательно-поисковые действия, передвигаясь от укрытия к укрытию. Им удалось выбить ВСУ с занятых им ранее подготовленных позиций. При поддержке штурмовикаов из 56-го гвардейского десантно-штурмового полка из Феодосии в западной части населенного пункта, двигаясь по разным сторонам от реки Локня, десантники 51-го полка продолжили штурм. Несмотря на то, что армии противника удалось подвезти резервы, часть из них была уничтожена ударами артиллерии и БПЛА.

Понимая значимость Свердликово в обороне Суджи, противник пытался удержать населенный пункт, но ему это не удалось. Часть противника была уничтожена, другая часть была взята в плен. пресс-служба Минобороны России

После освобождения населенного пункта от ВСУ десантники закрепили национальный флаг России, а также разместили флаг ВДВ на воинском мемориале, размещенном на территории Свердликово в честь обеды в Великой Отечественной войне.

Минобороны показало кадры боевой работы самоходной пушки "Гиацинт-С".

Фото и видео: Минобороны России