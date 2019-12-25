Мужчина погиб при ударе ВСУ по автовокзалу в Брянской области

Власти региона окажут семье погибшего всю необходимую помощь.

Украинский беспилотник атаковал автовокзал в городе Злынка Брянской области. Жертвой удара стал один человек, сообщил в "Максе" глава региона Егор Ковальчук.

По словам врио губернатора, мужчина получил смертельные травмы. Ковальчук выразил соболезнования родным и близким погибшего. Также он пообещал, что семье будет оказана необходимая помощь.

Кроме того в результате обстрела Вооруженных сил Украины автозаправочной станции в Стародубе ранения получили три местных жителя. Пострадавших госпитализировали, сейчас они находятся под наблюдением врачей. Всего за прошедшие сутки над территорией Брянской области силы ПВО уничтожили 81 вражеский БПЛА самолетного типа.

Ранее мы сообщали, что два брата погибли на похоронах матери от ракетного удара ВСУ в Белгородской области.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)