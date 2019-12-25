ВС России двумя дронами "Лис" уничтожили украинский самолет А-22

Вражеский "кукурузник" нес фугасную авиационную бомбу, которая используется на самолетах.

Расчет дронов-перехватчиков "Лис" батальона противодействия БПЛА перехватили в Брянской области украинский "кукурузник". Легкомоторный самолет А-22 "Летучая лисица" нес на себе авиабомбу ФАБ-125 с большим радиусом действия, рассказал ТАСС командир расчета с позывным Призрак.

Военный сообщил, что "Лис" подлетел к "кукурузнику" ВСУ под крыло и произвел подрыв, но А-22 продолжил полет. Следующий запущенный дрон-перехватчик успел догнать "Летучую лисицу" и после попадания цель она исчезла с радиолокационного контроля.

Когда российские военные прибыли на точку падения, то увидели воронку и выкошенный участок леса, общей протяженностью около 200 метров

Призрак подчеркнул, что поражающие элементы ФАБ-125 обладают большим радиусом действия, и если бы украинский самолет достиг заданной цели, то могли быть очень серьезные последствия.

Ранее российские силовики сорвали атаку дронов ВСУ на предприятие ОПК в Подмосковье.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)