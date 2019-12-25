Удар ВСУ по автомойке в Белгороде: один человек убит, 10 ранены

Двое раненых после атаки украинских БПЛА находятся в тяжелом состоянии.

Вооруженные силу Украины продолжают наносить удары по российским регионам. Минувшей ночью в Белгороде после атаки на автомойку погиб мирный житель и еще 10 человек получили ранения, сообщил врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев.

К сожалению, в результате детонации есть погибший и раненые. Один мужчина погиб от полученных ранений на месте Александр Шуваев, врио главы региона.

Он отметил, что один из прилетов ВСУ пришелся на автомойку, которая расположена в районе улицы Рабочая. В результате 10 человек получили ранения различной степени тяжести, из них двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

В настоящее время личность погибшего уточняется. Пострадавших доставили в городскую больницу, они находятся под наблюдением медиков.

Ранее украинские беспилотники совершили атаку на Брянскую область, чо привело к гибели мирного жителя.

Фото: Piter.TV