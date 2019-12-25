Удар дронов ВСУ по Брянской области, погиб один человек

В двух случаях БПЛА попали в автомобили с мирными жителями.

Украинские беспилотники совершили атаку на Брянскую область. В результате ударов погиб один человек, еще двое получили ранения, сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.

Дрон ВСУ ударил по жителю села Борщово Погарского района. Мужчина погиб на месте. Ковальчук отметил, что власти окажут всю необходимую помощь семье погибшего. Он выразили соболезнования близким в связи с гибелью родственника.

Другие беспилотники атаковали движущиеся автомобили в селах Чуровичи и Суземки. В первом случае пострадал водитель, его оперативно госпитализировали.

Также ранения получила женщина, которая ехала в автомобиле в Суземке. Сейчас пострадавшая находится под наблюдением медиков. На месте обстрелов работают экстренные службы.

В минувший четверг украинский беспилотник атаковал автобус, следовавший в Анапу из Белоруссии. В этот момент в салоне ехали 14 человек.

Фото: Piter.tv