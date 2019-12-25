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Два человека ранены при атаке ВСУ на автобус из Белоруссии под Брянском
Сегодня, 15:02
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Два человека ранены при атаке ВСУ на автобус из Белоруссии под Брянском

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В автобусе, следовавшем по маршруту Минск — Анапа, ехали 14 человек.

Украинский беспилотник атаковал автобус, который следовал в российский курортный город из Белоруссии. Удар произошел, когда транспорт проходил оформление в Брянской области, сообщили "Известия".

По данным издания, атаку ВСУ зафиксировали на границе Белоруссии с Брянской областью примерно в 12:00 по московскому времени. Целью украинского БПЛА стал автобус марки Higer. В этот момент в его салоне находились пассажиров и два водителя.

В результате удара ранения получили два человека. На место происшествия прибыли местные власти. Информации о состоянии пострадавших пока не поступало.

Ранее украинские дроны поразили автобус с детской футбольной командой из Белоруссии. Жертвой атаки стала тренер, женщина была беременна.

Фото: Piter.tv

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Терроризм, Новости России,

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