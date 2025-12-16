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ВСУ ударили по автобусу с детьми из Белоруссии в Брянской области
Сегодня, 12:47
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ВСУ ударили по автобусу с детьми из Белоруссии в Брянской области

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Юные футболисты ехали на отдых в Геленджик.

Украинские дроны нанесли удар под Брянском по автобусу с детской футбольной командой из Белоруссии. Жертвой атаки стал один человек, шесть пассажиров ранены, сообщил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.

Украинские террористы атаковали автобус гомельской детской футбольной командой, которая ехала на отдых в Геленджик

Егор Ковальчук, врио главы региона

Он отметил, что в результате целенаправленного удара ВСУ погибла женщина, сопровождавшая команду; Врачи доставили в больницу с ранениями шесть человек, в том числе четверо детей. Сейчас им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Ковальчук добавил, что остальные пассажиры в ближайшее время будут возвращены домой.

Ранее мы сообщали, что при атаках ВСУ мирного населения в Курской области пострадали два человека.

Фото: Piter.tv

Теги: всу, удар всу по брянской области
Категории: Лента новостей, Происшествия, Мировые новости, Терроризм,

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