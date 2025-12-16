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В Курской области при атаках ВСУ пострадали два человека
Сегодня, 12:19
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В Курской области при атаках ВСУ пострадали два человека

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Александр Хинштейн сообщил о пострадавших в вечерней атаке ВСУ по региону.

Вооруженные силы Украины атаковали территорию Курской области с помощью беспилотников. В результате очередного нападения пострадали двое местных жителей.  Соответствующее  социальные сети сделал губернатор российского региона  Александр Хинштейн. Чиновник пояснил, что беспилотный летательный аппарат противника атаковал автомобиль, находившийся в селе Малое Солдатское в Беловском районе. Этот инцидент привел к травмированию 46-летнего мужчины. Медики зафиксировали у пациента черепно-мозговую травму (ЧМТ), а также сотрясение мозга и акубаротравму. 

Еще одна атака пришлась рядом с частным домом. Ранен 59-летний мужчина, у него слепые осколочные ранения.

Александр Хинштейн, врио губернатора

Врачи оказали пострадавшим первую помощь. Раненые доставлены для лечения в Курскую областную больницу. 

"Пошел вон!". Хинштейн разнес чиновника за грубость на планерке.

Фото: Telegram / Александр Хинштейн

Теги: александр хинштейн, беспилотники, всу, курская область, регионы
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине, Происшествия, Криминальные происшествия,

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