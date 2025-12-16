В Курской области при атаках ВСУ пострадали два человека

Александр Хинштейн сообщил о пострадавших в вечерней атаке ВСУ по региону.

Вооруженные силы Украины атаковали территорию Курской области с помощью беспилотников. В результате очередного нападения пострадали двое местных жителей. Соответствующее социальные сети сделал губернатор российского региона Александр Хинштейн. Чиновник пояснил, что беспилотный летательный аппарат противника атаковал автомобиль, находившийся в селе Малое Солдатское в Беловском районе. Этот инцидент привел к травмированию 46-летнего мужчины. Медики зафиксировали у пациента черепно-мозговую травму (ЧМТ), а также сотрясение мозга и акубаротравму.

Еще одна атака пришлась рядом с частным домом. Ранен 59-летний мужчина, у него слепые осколочные ранения. Александр Хинштейн, врио губернатора

Врачи оказали пострадавшим первую помощь. Раненые доставлены для лечения в Курскую областную больницу.

"Пошел вон!". Хинштейн разнес чиновника за грубость на планерке.

Фото: Telegram / Александр Хинштейн