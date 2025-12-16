"Пошел вон!". Хинштейн разнес чиновника за грубость на планерке

Губернатор Курской области пообещал наказать и.о. главы района за грубое высказывание.

Очередное заседание правительства Курской области речь с губернатором Александром Хинштейном прервали фразой: "Пошел вон!", которая принадлежала одному из чиновников. Видеозапись совещания опубликовала пресс-служба регионального правительства.

Хинштейн сразу же остановил заседание и попросил доложить ему информацию о том, кто является автором этих слов.

Дальше будем разбираться уже более жестко Александр Хинштейн, губернатор Курской области

Позже стало известно, что фразу произнес исполняющий обязанности главы Льговского района Павел Вертиков. Однако он заявил, что "не знает, о чем речь". По словам Вертикова, в этот момент у него не было связи.

В итоге, чиновник признался Хинштейн, что выругался в адрес сотрудника, с которым у них шел разговор. Глава Курской области напомнил ему, что подобные формулировки в общении с сотрудниками недопустимы. Он пообещал поставить вопрос о наказании для Вертикова.

Ранее Хинштейн пообещал соответствовать оценке президент РФ Владимира Путина о своем умении "выбивать деньги" для региона.

Фото: скриншот ВКонтакте/ правительство Курской области