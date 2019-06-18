Хинштейн пообещал соответствовать оценке Путина о своем умении "выбивать деньги"

Врио главы Курской области сегодняшний рабочий день проведет в столице.

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн в видеообращении к местному населению пообещал соответствовать высокой оценке, данной в его отношении ранее российским президентом Владимиром Путиным. Речь идет о том, что в ходе своего официального рабочего визита в регион лидер Кремля оценил умение местного врио главы "выбивать деньги". Ролик с комментарием Александра Хинштейна размещен в его собственном Telegram-аккануте. Чиновник пояснил подписчикам, что на данный момент запланировал несколько важных встреч в Москве, так как на подведомственной ему территории фиксируется проблем и задач, решение которых невозможно обеспечить только своими силами.

Президент сказал, что у меня неплохо получается выбивать деньги. Буду стараться соответствовать такой высокой оценке со стороны Владимира Владимировича. Александр Хинштейн, врио главы региона

Хинштейн поручил учредить награду за вклад в освобождение Курской области.

Фото и видео: Telegram / Александр Хинштейн