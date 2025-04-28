Хинштейн поручил учредить награду за вклад в освобождение Курской области

Врио главы региона прокомментировал полное освобождение Курской области от ВСУ.

Региональные власти в Курской области поручили создать награду для людей, которые внесли вклад в освобождение российской территории от Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующее заявление сделал в ходе правительственного заседания временно исполняющий обязанности губернатора Александр Хинштейн.

В частности, полагал бы возможным учредить областную награду, медаль за вклад в освобождение Курской земли. Прошу соответствующие подготовить изменения в областной закон о наградах Курской области. Александр Хинштейн, врио главы региона

Ранее российский президент Владимир Путин поблагодарил подразделения Корейской Народной армии, участвовавшие в разгроме украинских боевиков, вторгшихся в Курскую область. Глава государства отметил, что северокорейские бойцы с честью и доблестью исполнили свой долг, "покрыв себя неувядаемой славой". Политик подчеркнул, что российский народ никогда не забудет подвига спецназа КНДР.

Пострадавшие при атаке БПЛА на Курск получат выплаты.

Фото и видео: Вконтакте / Курская область