Александр Хинштейн рассказал о госпитализированных после удара БПЛА ВСУ по городу.

Все пострадавшие в результате массировной атаки беспилотников Вооруженных сил Украины по Курску будут обеспечены выплатами. Соответствующее заявление сделал временно исполняющий обязанности губернатора российского региона Александр Хинштейн. Чиновние пояснил, что за каждым пациентом будет установлен уход и ни один человек не останется без заботы и поддержки. Сейчас шесть из девяти раненых госпитализированы.

Беспрецедентное по жестокости преступление украинских нацистов, ночной удар... Пострадало девять человек, шесть из них госпитализированы. К сожалению, одна бабушка 1940 года рождения скончалась. Александр Хинштейн, врио главы региона

Известно, что в ходе удара дронами ВСУ по Курску повреждены 24 многоквартирных дома, из которых три объекта серьезно пострадали. Жители в текущий момент уже размещены в пунктах временного размещения. Администрация обеспечила им все необходимое, включая питание. В местах удара БПЛА противника работают эксперты. Они до вечера оценят возможность восстановления зданий. По сведениям от исполняющего обязанности главы города Сергея Котлярова, повреждения также получили более 20 автомобилей скорой помощи.

Вчера в Курской области при обстреле погибли два человека.

Фото и видео: Оперштаб Курской области