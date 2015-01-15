В Курской области при обстреле погибли два человека

Еще одна женщина получила акубаротравму и находится под присмотром врачей.

В Беловском районе Курской области при обстреле погибли два человека. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел в селе Забужевка. В результате обстрела ВСУ погибли 51-летний мужчина и 61-летняя женщина. Также Хинштейн сообщил, что еще одна женщина получила акубаротравму и находится под присмотром врачей. Он напомнил об опасности возвращаться в приграничные районы региона.

Ранее Хинштейн прокомментировал извинения Апачева за вандализм в Судже.

Видео: Telegram / Александр Хинштейн