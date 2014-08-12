Хинштейн прокомментировал извинения Апачева за вандализм в Судже

Врио главы региона оценил видеопослание, оставленное блогером в соцсетях.

Извинения со стороны российского блогера, рэпера Акима Апачева, которые мужчина принес за совершенный на территории города Суджа вандализм, не отменяют состава административного нарушения, которое злоумышленник совершил. Соответствующее заявление сделал в ходе правительственного заседания временно исполняющий обязанности губернатора Александр Хинштейн. Чиновник напомнил коллегам о необходимости сформировать протокол в отношении гражданина страны, который ранее нарушил запрет на выезд в регион, а затем расписал нецензурными лозунгами разлисные объекты и жилые дома в Курской области.

Хочу вам напомнить о необходимости сегодня сформировать административный материал... на территории Суджи, вызвав вполне понятное негодование жителей. Вижу его извинения, но эти извинения не отменяют состава административного правонарушения, которое он совершил. Александр Хинштейн, врио главы региона

Напомним, что 23 марта Александр Хинштейн сообщил подписчикам о том, что нарушивший запрет оперативного штаба Курской области Апачев получит штраф за въезд в Суджу. По мнению местных властей, в действиях Апачева присутствует как минимум состав административного правонарушения. Политик счел деятельность блогера в регионе демонстративной "порчей имущества".

Аким Апачев извинился перед жителями Суджи за граффити.

Фото и видео: Вконтакте / Курская область