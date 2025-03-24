Аким Апачев извинился перед жителями Суджи за граффити

Блогер объяснил свой поступок поддержкой бойцов СВО.

Российский интернет-блогер Аким Апачев принес извинения жителям Курской области и конкретно города Суджи за свои граффити, оставленные на стенах зданий. Соответствующее обращение артист опубликовал в собственном Telegram-канале.

Никого не хотел обидеть. Мои граффити были направлены на то, чтобы поддержать бойцов, которые работают на фронте, ездят через город и видят огромное количество украинских граффити. Поэтому моя задача была обозначить наше присутствие в первую очередь. Аким Апачев, блогер

Напомним, что временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что нарушивший запрет регионального оперативного штаба Аким Апачев получит штраф за въезд в Суджу. Местный чиновник отметил, что в действиях блогера присутствует как минимум состав административного правонарушения. Он назвал действия россиянина демонстративной "порчей имущества".

В России предложили создать реестр артистов, не поддержавших спецоперацию.

Фото и видео: Telegram / Аким Апачев