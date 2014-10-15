ФСБ: сорваны атаки дронов ВСУ на предприятие ОПК Подмосковья

Силовики сорвали операцию СБУ в Московской области.

Российские силовые структуры сорвали массированную атаку украинскими беспилотниками на стратегическое предприятие, расположенное в одном из жилых массивов Московской области. Соответствующей информацией с журналистами поделились представители Центра общественных связей ФСБ России. В надзорном ведомстве заметили, что преступление планировалось Службой безопасности Украины (СБУ). Для реализации криминального плана иностранные кураторы из киевского режима доставили дроны на территорию нашей страны контрабандой. Известно, что противник собирался в дистанционном режиме запустить 35 FPV-БПЛА оснащенных устойчивыми к работе радиоэлектронной борьбы (РЭБ) системами управления канадского производства. Дроны должны были вылететь из помещения, находившегося рядом с российским предприятием арендованного ангара.

Началом спецоперации по пресечению теракта послужила разведывательная информация о доставке груза со средствами поражения по маршруту город Братислава (Словакия) - город Седльце (Республика Польша) - город Брест (Республика Беларусь) - Московская область, организованной СБУ при содействии спецслужб европейских государств. ЦОС ФСБ России

Уточняется, что после запуска противником беспилотников все средства террора были уничтожены силами спецподразделениями ФСБ России. Следственным управлением ФСБ России сейчас расследуется уголовное дело по части 2 статьи 205 УК РФ за террористический акт.

ФСБ сорвала подготовку атак БПЛА на аэродромы в Амурской и Челябинской областях.

Фото и видео: ЦО ФСБ России