Кадыров показал кадры ликвидации ВСУ на Харьковском направлении

По его словам, в ходе аэроразведки специалисты БПЛА выявили передвижение украинских войск в ночное время суток.

Глава Чечни Рамзан Кадыров показал кадры ликвидации украинских войск на Харьковском направлении. Он опубликовал видео в своем Telegram-канале.

Кадыров уточнил, что в ходе аэроразведки специалисты БПЛА выявили передвижение украинских войск в ночное время суток. По его словам, в результате профессиональных действий российских военных и высокого уровня взаимодействия украинские войска понесли "невосполнимые потери в живой силе".

Ранее Кадыров рассказал, кто руководил нападением на полицейских в Чечне.

Видео: Telegram / Kadyrov_95