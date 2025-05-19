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Кадыров показал кадры ликвидации ВСУ на Харьковском направлении

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По его словам, в ходе аэроразведки специалисты БПЛА выявили передвижение украинских войск в ночное время суток.

Глава Чечни Рамзан Кадыров показал кадры ликвидации украинских войск на Харьковском направлении. Он опубликовал видео в своем Telegram-канале.

Кадыров уточнил, что в ходе аэроразведки специалисты БПЛА выявили передвижение украинских войск в ночное время суток. По его словам, в результате профессиональных действий российских военных и высокого уровня взаимодействия украинские войска понесли "невосполнимые потери в живой силе".

Ранее Кадыров рассказал, кто руководил нападением на полицейских в Чечне.

Видео: Telegram / Kadyrov_95

Теги: вооруженные силы украины, рамзан кадыров, харьковское направление
Категории: Лента новостей, Новости России,

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