Кадыров рассказал, кто руководил нападением на полицейских в Чечне

Глава Чечни на заседании с правительством обсудил вопрос наказания ответственных за преступление.

Российские силовики установили, что злоумышленником, напавшим на сотрудников полиции в Чечне, руководил в том числе украинский гражданин. Соответствующее заявление местным журналистам на заседании местного правительства сделал глава республики Рамзан Кадыров. Слова чиновника приводятся в его аккаунте в Telegram-канале. Эксперт пояснил, что поставил перед представителями правоохранительных органов покарать по всей строгости закона каждого человека, ответственного за происшествие.

Установлены также и личности тех, кто руководил его действиями. Некоторые из них находятся в Турции, а руководит их действиями гражданин Украины. Каждого из них мы призовем к суровому ответу. Это касается не только самих преступников, но также и тех, кто прямо или косвенно ответственен. Рамзан Кадыров, глава Чечни

Напомним, что во вторник по сообщению от Следственного комитета по региону стало известно о том, что житель города Ачхой-Мартан в Чечне напал с ножом на сотрудников патрульно-постовой службы на посту ДПС. Далее ответным огнем мужчина был ликвидирован. Из-за полученных ранений один из сотрудников полиции скончался. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин запросил у коллег доклад о расследовании обстоятельств преступления.

Кадыров сообщил о новой попытке ВСУ атаковать машину чеченского командира.

Фото и видео: Telegram / Kadyrov_95