Глава Чечни рассказал об инспекции Зайнди Зингиева в районе Часова Яра.

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о попытке Вооруженных сил Украины нанести удар дроном по автомобилю командира 78-го мотострелкового полка "Север-Ахмат" при российском министерстве по обороне Зайнди Зингиева. Инцидент зафиксирован в тот момент, когда мужчина проводил инспекцию в зоне специальной военной операции. Он посетил места временной дислокации подразделения в направлении населенного пункта Часов Яр. Военнослужащий проверил условия несения службы бойцами, а также оценил боеготовность личного состава.

Во время выезда укронатовские бандиты попытались ударить по автомобилю командира с помощью дрона. Но, как и всегда, потерпели неудачу. Бойцы оперативно подавили дрон модифицированными средствами РЭБ. Рамзан Кадыров, глава Чечни

Глава российского региона указал, что полк "Север-Ахмат" под командованием Зингиева остается одним из самых эффективных и боеспособных подразделений, а его военнослужащие надежно обеспечивают безопасность занятых позиций. Они регулярно отражают попытки со стороны противника нарушить стабильность на линии боевого соприкосновения.

Кадыров показал двух пленных солдат ВСУ и призвал украинцев сдаться.

Фото и видео: Telegram / Kadyrov_95