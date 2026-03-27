Кадыров сообщил об отправке очередной группы добровольцев в зону СВО

В Чечне рассказали о сборах бойцов для участия в СВО.

Очередная группа добровольцев отправилась из аэропорта Грозного в зону проведения специальной военной операции после прохождения подготовки в Российском университете спецназа имени Владимира Путина. Соответствующее заявление сделал глава Чечни Рамзан Кадыров чрез собственный Telegram-канал. Российский чиновник добавил, что региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова обеспечил местных бойцов необходимой экипировкой, а также взял на себя организационные вопросы. Таким образом, по словам Кадырова, мужчинам обеспечен надежный тыл и искренняя забота об их состоянии.

В их рядах - достойные представители Чеченской Республики и других регионов нашей великой державы, объединенные единым стремлением - служить Отчизне и отстаивать ее честь. Рамзан Кадыров, глава Чечни.

Напомним, что с начала специальной военной операции (СВО) из Чеченской Республики в зону боевых действий направлено 70 520 бойцов, из которых 24 500 - добровольцы, по инфорации от Рамзана Кадырова.

