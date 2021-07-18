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В Петербурге столкнулись два военных корабля-участника парада ВМФ

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По словам очевидцев, причиной столкновения послужил сильный ветер.

В воскресенье, 18 июля, в Петербурге столкнулись два корабля. Об этом сообщили в группе "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в социальной сети "Вконтакте".

Инцидент произошел в акватории Невы у Свердловской набережной. По словам очевидцев, причиной столкновения послужил сильный ветер. На кадрах видео можно наблюдать, как корабли буксуют напротив Смольной набережной, вращаясь на месте рядом друг с другом.

Ранее мы сообщали, что дивизион ЗВО совершит 700-километровый марш из Москвы в Кронштадт для запуска праздничного салюта. Для запуска фейерверка используются самоходные комбинированные пусковые салютные установки калибра от 105 до 310 мм на базе автомобилей КамАЗ. 

Видео: Вконтакте / Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Теги: военные корабли, день вмф, нева
Категории: Картина дня, Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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Щелконогов Игорь
Сегодня 22:09

Значит капитаны уже начали праздновать . А на счёт салюта скажу так . Раньше губернаторы уважали город и салют проходил во всех районах . А теперь салют демонстрируют для новых русских , гостей и тех кто проживает в центре . Для обычных рабочих и жителей крайних районов салют недоступен . Вот и пусть Беглов радуется , что он тратит миллионы для 1/20 части города .

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