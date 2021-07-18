В Петербурге столкнулись два военных корабля-участника парада ВМФ

По словам очевидцев, причиной столкновения послужил сильный ветер.

В воскресенье, 18 июля, в Петербурге столкнулись два корабля. Об этом сообщили в группе "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в социальной сети "Вконтакте".

Инцидент произошел в акватории Невы у Свердловской набережной. По словам очевидцев, причиной столкновения послужил сильный ветер. На кадрах видео можно наблюдать, как корабли буксуют напротив Смольной набережной, вращаясь на месте рядом друг с другом.

Ранее мы сообщали, что дивизион ЗВО совершит 700-километровый марш из Москвы в Кронштадт для запуска праздничного салюта. Для запуска фейерверка используются самоходные комбинированные пусковые салютные установки калибра от 105 до 310 мм на базе автомобилей КамАЗ.

Видео: Вконтакте / Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург