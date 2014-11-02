Дивизион ЗВО совершит 700-километровый марш из Москвы в Кронштадт для запуска праздничного салюта

Для запуска фейерверка используются самоходные комбинированные пусковые салютные установки калибра от 105 до 310 мм на базе автомобилей КамАЗ.

Салютный дивизион ЗВО имени маршала артиллерии Михалкина пройдёт 700 километров из Москвы в Кронштадт для артиллерийского запуска фейерверка ко Дню ВМФ, который пройдет 25 июля. Об этом Piter.tv сообщили в пресс-службе ЗВО.

В небо будут выпущены фейерверочные изделия более 50 видов, среди них – "Светлана", "Слава", "Рубин", "Ассоль", "Вега" и "Фиалка". Купола разрывов превысят в диаметре 300 метров. Также отмечается, что для запуска фейерверка используются самоходные комбинированные пусковые салютные установки калибра от 105 до 310 мм на базе автомобилей КамАЗ.

Накануне военные проведут тренировку артиллерийских расчетов, чтобы отработать чёткость и слаженность действий при заряжании орудий и производстве выстрелов.

Ранее Piter.tv информировал, что петербуржцы не смогли попасть в Петропавловскую крепость из-за подготовки к параду ВМФ.

Фото: пресс-слжуба ЗВО