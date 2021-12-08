Праздничный салют 23 февраля закроет раньше Петропавловскую крепость

Салют стартует в воскресенье в 21:00.

В связи с подготовкой к праздничному салюту в День защитника Отечества, 23 февраля, территория Заячьего острова и Петропавловская крепость закроются раньше обычного – в 18:00. Об этом рассказали в Музее истории Петербурга.

В другие дни остров перестает принимать посетителей с 21:00. Салют начнется в воскресенье в это же время.

Ранее мы сообщили о том, что в ГМЗ "Царское Село" к 23 февраля пройдут различные мероприятия. Например, планируются лекция, экскурсия для детей.

Фото: Piter.TV