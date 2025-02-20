В ГМЗ "Царское Село" пройдут мероприятия к 23 февраля

В День защитника Отечества все желающие смогут бесплатно посетить музей "Россия в Великой войне", расположенный в Ратной палате.

Ко Дню защитника Отечества музей-заповедник "Царское Село" подготовил ряд праздничных мероприятий. 23 февраля все желающие смогут бесплатно посетить музей "Россия в Великой войне", расположенный в Ратной палате, пишет "Петербургский дневник".

22 февраля в 11:00 в Ратной палате пройдет лекция "Защитники Отечества. Царскосельская история", посвященная героям, которые защищали Родину в разные эпохи, включая царскоселов. Начальник военно-исторического отдела ГМЗ "Царское Село" Дмитрий Клочков расскажет о защитниках фронта Первой мировой войны и участниках освобождения Пушкина в годы Великой Отечественной войны. Эта встреча станет стартом нового цикла лекций музея. Вход на мероприятие возможен по билету в музей, обязательна предварительная регистрация. Длительность лекции — один час.

Для детей 23 февраля в 13:00 предусмотрена интерактивная экскурсия, которая завершится командной игрой для всей семьи в детском центре на Императорской ферме.

Билет на детскую программу обойдется в 850 рублей, взрослым вход свободный. Необходимо заранее записаться на экскурсию по телефону (812) 415-76-15 или 415-76-40.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржцы смогут 23 февраля бесплатно посетить Фермерский дворец в Александрии.

Фото: пресс-служба ГМЗ "Царское Село"