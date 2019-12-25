Петербуржцы смогут 23 февраля бесплатно посетить Фермерский дворец в Александрии

В День защитника Отечества, 23 февраля, Фермерский дворец в Александрии откроет свои двери бесплатно для всех жителей и гостей города. Об этом сообщили в пресс-службе ГМЗ "Петергоф".
Это единственный дворец в России, построенный специально для Александра II. В разное время на его месте были молочная ферма, служебные и хозяйственные помещения, детские и учебные комнаты.
Во дворце посетители увидят:
– рабочий кабинет царя, где готовились судьбоносные законопроекты
– уникальный механизм лифта, устроенного специально для императрицы Марии Александровны
– фотографии XIX века и многое другое.
Билеты можно оформить заранее на сайте или в кассе музея в день посещения. Музей будет открыт с 10:30 до 17:00, вход и кассы – до 16:00.
Вход в Эрмитаж будет бесплатным в День защитника Отечества.
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Фото: ВКонтакте/ Петергоф
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