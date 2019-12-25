Вход в Эрмитаж будет бесплатным в День защитника Отечества

Музей сегодня празднует свой второй день рождения: именно в этот день, в 1852 году, Император Николай I издал указ, открывший двери музея для широкой общественности.

Эрмитаж сегодня празднует свой второй день рождения: именно в этот день, в 1852 году, Император Николай I издал указ, открывший двери музея для широкой общественности. Ранее доступ туда имели только привилегированные лица, сообщает пресс-служба Смольного.

Губернатор Александр Беглов объявил, что в рамках городской программы "Серебряный возраст" с 1 марта пожилые петербуржцы смогут воспользоваться электронным сертификатом для посещения городских и федеральных музеев, включая Эрмитаж и Русский музей.

Каждый участник программы ежегодно получает из регионального бюджета 1500 рублей на покупку билетов в музеи города. Как напомнили городские власти,, с текущего года посещение Главного музейного комплекса и Главного штаба Эрмитажа станет бесплатным 23 февраля.

К Дню защитника Отечества Эрмитаж подготовил специальную праздничную программу. Бесплатные билеты на 23 февраля можно забронировать заранее через официальный сайт музея или приобрести непосредственно в кассе в день визита.

Ранее мы сообщили о том, что новое общественное пространство откроют у Балтийского вокзала.

Фото: Piter.TV