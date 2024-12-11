Петербуржцы смогут бесплатно посетить Эрмитаж 23 февраля

Ко Дню защитника Отечества Эрмитаж готовит особую праздничную программу.

Текущий 2025 год объявлен Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным Годом защитника Отечества, и с этого года 23 февраля становится ещё одним днём бесплатного посещения Главного музейного комплекса и Главного штаба Эрмитажа. Это – подарок музея всем жителям и гостям города-героя, выстоявшего в блокаду – сообщила пресс-служба Эрмитажа.

Ко Дню защитника Отечества Эрмитаж готовит особую праздничную программу. Обо всех событиях и о порядке посещения музея 23 февраля будет сообщено дополнительно.

Оформить бесплатные билеты на 23 февраля можно будет заранее на официальном сайте, либо в кассах музея в день посещения. На сайте праздничные билеты будут размещаться поэтапно за несколько дней.

Держатели карт "Серебряный возраст" смогут оформить сертификат для похода в музеи.

Фото: Piter.tv