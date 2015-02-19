Артиллерийский салют в честь праздника прогремит в Петербурге

Залпы ярких фейерверков озарят небо над городом в 21.00.

Сегодня вечером, в честь Дня защитника Отечества, в Санкт-Петербурге состоится артиллерийский салют. Будет произведено 30 залпов из 12 орудий в сопровождении фейерверка. В связи с проведением салюта в центре города будет временно перекрыто движение транспорта.

С 19:00 до полуночи будет закрыт проезд по Дворцовому мосту и съездам с него на Университетскую, Адмиралтейскую и Дворцовую набережные, а также по Мошкову переулку и Миллионной улице.

Кроме того, будет перекрыт Невский проспект на участке от Дворцовой площади до Малой морской улицы и Биржевая площадь.

На время проведения салюта изменятся маршруты городского наземного транспорта. Жителям и гостям города рекомендуется быть внимательными и заранее планировать свои маршруты с учетом ограничений движения.

Ранее Piter.TV сообщал, что Владимир Путин поздравил россиян с Днём защитника Отечества.

Фото: Piter.TV