Петербургские спасатели рассказали, как безопасно запустить фейерверк

Стоит покупать только сертифицированную пиротехнику у проверенных продавцов.

В ГУ МЧС России по Петербургу в преддверии поры выпускных рассказали о том, как безопасно запустить фейерверк.

Во-первых, как отмечают спасатели, стоит покупать только сертифицированную пиротехнику у проверенных продавцов. Перед запуском ознакомьтесь с инструкцией и следуйте всем рекомендациям производителя.

Соблюдай дистанцию, держись на безопасном расстоянии от места запуска: не менее 8-10 метров. Выбирай безопасное место для запуска вдали от зданий, людей, деревьев, линий электропередач и пр. Пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу

Если изделие не сработало, то подходить к нему нельзя около 20 минут. Утилизируйте салют по инструкции.

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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу