  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербургские спасатели рассказали, как безопасно запустить фейерверк
Сегодня, 19:46
107
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Петербургские спасатели рассказали, как безопасно запустить фейерверк

0 0

Стоит покупать только сертифицированную пиротехнику у проверенных продавцов.

В ГУ МЧС России по Петербургу в преддверии поры выпускных рассказали о том, как безопасно запустить фейерверк. 

Во-первых, как отмечают спасатели, стоит покупать только сертифицированную пиротехнику у проверенных продавцов. Перед запуском ознакомьтесь с инструкцией и следуйте всем рекомендациям производителя. 

Соблюдай дистанцию, держись на безопасном расстоянии от места запуска: не менее 8-10 метров. Выбирай безопасное место для запуска вдали от зданий, людей, деревьев, линий электропередач и пр. 

Пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу 

Если изделие не сработало, то подходить к нему нельзя около 20 минут. Утилизируйте салют по инструкции. 

Ранее на Piter.TV: в ночь "Алых парусов" в Петербурге будет до +13 градусов. 

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу 

Теги: выпускной, мчс, салют
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии