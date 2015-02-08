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Петербуржцы не смогли попасть в Петропавловскую крепость из-за подготовки к параду ВМФ
Сегодня, 13:18
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Петербуржцы не смогли попасть в Петропавловскую крепость из-за подготовки к параду ВМФ

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На пляже Заячьего острова, который относится к территории крепости, традиционно в день парада запускают салют.

В воскресенье, 18 июля, вход в Петропавловскую крепость ограничили по причине проведения репетиции программы ко Дню ВМФ. Но на пляж обещают пропускать с двух часов дня. Об этом сообщила "Фонтанка".

Очевидцы отмечают, что не пускали посетителей и к Комендантской пристани. Не пройти горожанам в ресторан "Корюшка", который находится на стрелке Заячьего острова. 

Напомним, что из-за репетиции парада ВМФ трамваи и троллейбусы изменят маршруты в центре города. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что совместная репетиция Главного военно-морского парада прошла в Петербурге. Горожане увидели боевые судна в акватории Невы и не только.

Фото: Piter.tv

Теги: петропавловская крепость, подготовка к вмф, репетиция вмф петербург
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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