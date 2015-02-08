Петербуржцы не смогли попасть в Петропавловскую крепость из-за подготовки к параду ВМФ

На пляже Заячьего острова, который относится к территории крепости, традиционно в день парада запускают салют.

В воскресенье, 18 июля, вход в Петропавловскую крепость ограничили по причине проведения репетиции программы ко Дню ВМФ. Но на пляж обещают пропускать с двух часов дня. Об этом сообщила "Фонтанка".

Очевидцы отмечают, что не пускали посетителей и к Комендантской пристани. Не пройти горожанам в ресторан "Корюшка", который находится на стрелке Заячьего острова.

Напомним, что из-за репетиции парада ВМФ трамваи и троллейбусы изменят маршруты в центре города.

Ранее на Piter.tv сообщили, что совместная репетиция Главного военно-морского парада прошла в Петербурге. Горожане увидели боевые судна в акватории Невы и не только.

Фото: Piter.tv